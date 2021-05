40 anni di Teorema e il mistero di Ferradini a Concorezzo

Concorezzo. Sono trascorsi 40 anni dall'uscita dell'album con cui Marco Ferradini si fece conoscere in tutta Italia e all'estero con la canzone Teorema. Era il 1981 Come racconta nell'intervista a Onda Musicale, "mi hanno chiesto in molti come è nata questa canzone, se racconta una storia vera o è solo un’esposizione di tesi diverse e contrastanti. La risposta giusta è la prima. All’inizio degli anni ottanta mi trovavo in una profonda crisi sentimentale dovuta alla fine di un rapporto. Ne parlai all’amico e collaboratore Herbert Pagani e mi disse che anche lui in quei giorni si trovava nella mia stessa condizione. Partimmo per un week end in montagna per dimenticare ma anche per scrivere i testi poi contenuti in “Schiavo senza catene”. Di giorno facevamo lunghe passeggiate immersi nella bellezza della natura di Macugnaga, ci raccontavamo le nostre pene, le nostre esperienze. Di sera, attorno al fuoco del camino dello stupendo chalet che ci ospitava, scrivevamo i testi delle canzoni. “Schiavo senza catene”, “Week End” e “Teorema” sono esattamente il resoconto di quei giorni".



AVVISTATO PIU' VOLTE A CONCOREZZO



Nei mesi scorsi Marco Ferradini è stato visto più volte a Concorezzo, spesso in prossimità del centro storico. In una occasione è stato il sindaco Mauro Capitanio a farsi immortalare con lui (nella foto). Al momento questa assidua presenza resta avvolta nel mistero, ma non è da escludere che l'artista (che vive in Brianza) sia venuto in città per lavorare ad un progetto musicale.

LO SAPEVATE CHE?

Il brano è in tonalità minore e in 4/4. È composto da tre strofe e da una coda finale.

Mina registrò una versione del brano sul suo album del 1993, dal titolo Lochness.

La canzone è citata in Chiedimi se sono felice di Aldo, Giovanni e Giacomo ed è stata riproposta come parodia da Tony Tammaro e dai Gem Boy.

Il pezzo è stato reinterpretato da Ivana Spagna nel suo album La nostra canzone (2001), da cui fu estratto come secondo singolo (doppio lato A con il brano Eloise).