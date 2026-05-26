A Concorezzo non gira nessun incendiario

Concorezzo. Nonostante i due recenti e ravvicinati incendio di via Adda e di via Ozanam, a Concorezzo non circola alcun pericoloso incendiario.

Il rogo di ieri mattina, che si è divorato un furgoncino Peugeot Boxer a pochi passi dalle scuole e dalla caserma dei carabinieri, è stato scatenato da un corto circuito.

Il veicolo apparteneva a una società di corrieri. L’autista ha parcheggiato, è andato a fare una consegna e mentre si apprestava a tornare ha sentito una esplosione, probabilmente dovuta a un corto circuito, complice il caldo soffocante di ieri.

Nel rogo è stata danneggiata anche l’auto di un residente.

Anche il rogo di via Adda, in prima analisi più sospetto, è stato ritenuto dai Vigili del duomo di natura accidentale.

Foto Giacomo Mandelli

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