A fuoco data center della biblioteca

Concorezzo. "Il sito CUBI e i nostri programmi gestionali sono al momento fuori uso. Purtroppo questa notte un grande incendio ha colpito 4 aree del datacenter di Strasburgo di OVH che ospita anche i nostri server. Del compendio infrastrutturale del player, SBG2 sarebbe andato completamente distrutto, mentre lo sarebbe una parte di SBG1. Si sta cercando di proteggere SBG3. Nessun impatto avrebbe avuto il fuoco su SBG4 il quale, però, per precauzione, è stato privato di energia elettrica. Nessun addetto sarebbe rimasto ferito. I nostri server si trovano nell'edificio intatto, aspettiamo di avere notizie dai gestori prima di attivare uno dei nostri piani di riserva. Grazie per la comprensione!". Questo l'annuncio con cui la biblioteca di Concorezzo e altre biblioteche della Brianza hanno spiegato il non funzionamento del sito internet e dei servizi di prenotazione.

Un grande incendio ha colpito un edificio della società Ovh, specializzata in server informatici, a Strasburgo: lo ha annunciato la prefettura del Basso Reno. L'incendio, scoppiato intorno all'1 del mattino e circoscritto intorno alle 7, ha visto mobilitati un centinaio di vigili del fuoco nel distretto di Port du Rhin, a est del capoluogo alsaziano, non lontano dal confine tedesco.

La prefettura ha escluso che ci siano state vittime. "Tutti sono sani e salvi", ha twittato Octave Klaba, il fondatore di OVHcloud.

I vigili del fuoco hanno lavorato per impedire che l'incendio, che si è diffuso attraverso un edificio di 4 piani che ospitava i server, si propagasse ad altri edifici.

Nonostante una grande nuvola di fumo, non è stato rilevato alcun inquinamento tossico nel sito industriale.