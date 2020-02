Abbraccio fatale in piazza, e sparisce il Rolex

Concorezzo. "Ciao, nonno". Così si sarebbe presentata l'altra mattina una truffatrice a un ignaro anziano che stazionava nei pressi del centro cittadino. Con inaspettato slancio la donna, secondo il racconto di alcuni testimoni, ha abbracciato il pensionato e poi se n'è andata. Pochi minuti dopo l'uomo ha lasciato la piazza per andare in un altro luogo e solo a quel punto si è accorto del furto con destrezza. Quella donna gli aveva letteralmente sfilato dal polso un prezioso orologio, di marca Rolex, valore alcune migliaia di euro. Analoghi episodi, purtroppo, non sono nuovi in Brianza.

Abbraccia le vittime e le rapina: attenzione alla truffatrice