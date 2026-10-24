Addio a Sergio Visentin, alpino esemplare e nonno doc

Concorezzo. La città piange Sergio Visentin, 84 anni, cittadino esemplare. Alpino nel cuore e nei fatti, per anni Visentin si era preso cura del parco giochi di via 25 Aprile, diventando per i bambini una sorte di angelo custode. Il suo impegno gli era valso nel 2012 il titolo di “Nonno della Brianza, onorificenza che gli era stata consegnata dall’allora presidente Dario Allevi.

Ecco la motivazione

“Nonno Sergio, il “nonno di tutti” a Concorezzo, è un pensionato appartenente all’Associazione di Volontariato “Alpini per amore” e – si legge nella nota – “è stimatissimo da tutti i bambini, genitori e nonni frequentanti il parco, per la cura dello stesso, per la sua disponibilità gentilezza e cortesia […]. Nonno Sergio ripara i giochi, pulisce il parco e interviene prontamente con il ghiaccio curando tutte le sbucciature alle ginocchia”. Per questi motivi la Provincia ha voluto ringraziarlo con un momento speciale a lui dedicato, al quale hanno preso parte gli Assessori provinciali insieme ai Consiglieri, oltre il Sindaco e l’Assessore alla Scuola di Concorezzo ed alcuni membri dell’Associazione “Alpini per amore”.