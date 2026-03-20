Addio Bossi: bandiera a mezz’asta ed eventi Lega annullati

Concorezzo. La bandiera a mezz’asta del Municipio ricorda che il lutto è collettivo. Anche il Presidente della Reubblica, Sergio Mattarella, ha espresso “il suo sincero cordoglio per la scomparsa di Umberto Bossi. Fondatore e animatore della Lega Nord è stato protagonista di una lunga stagione politica. L’Italia perde un leader politico appassionato e un sincero democratico”. Dopo la notizia di ieri sera della scomaparsa a 84 anni del fondatore della Lega, il Presidente Mattarella “manifesta vicinanza ai familiari e a tutti coloro che ne hanno condiviso l’impegno nel suo partito”.

E così anche la sezione cittadina della Lega, coordinata da Antonio Mandelli, ha annullato in segno di lutto tutti gli appuntamenti odierni sul territorio, a partire dall’incontro pubblico previsto per le 19 sul referendum di domenica e lunedì.

Il sindaco Mauro Capitanio, storico rappresentante del Carroccio, ha inviato un telegramma di cordoglio alla famiglia del “Senatur” e fatto abbassare le bandiere del Municipio a mezz’asta.

Tra le reazioni, anche quella dell’onorevole e oggi Commissario Agcom, Massimiliano Capitanio, che ha ricordato che “Bossi è stato uno sciamano della politica, capace di intuire e sentire profondamente le esigenze delle comunità locali. Ridiede voce e orgoglio ai territori, capendo tra i primi l’importanza di non far morire il rapporto sussidiario tra cittadini e centri di potere. Oggi che la globalizzazione evidenzia aspetti pericolosamente critici, il suo monito suona estremamente attuale”.

La segreteria provinciale della Lega, coordinata da Fabio Ghezzi, “si unisce al dolore dell’intera famiglia della Lega per la scomparsa di Umberto Bossi, il Senatùr, fondatore del movimento e padre di un’idea politica che ha cambiato la storia d’Italia.

Bossi non è stato solo un leader: è stato la voce di un Nord che vuole contare, la forza che ha portato il federalismo, l’autonomia e i diritti della Padania al centro del dibattito nazionale. Noi brianzoli lo abbiamo vissuto da vicino, fin dalle origini, e sappiamo quanto il suo coraggio abbia segnato il destino di un’intera comunità politica.

Hai dato voce alla nostra identità, fatto capire chi siamo e che vale la pena lottare per esserlo fino in fondo.

Alla famiglia Bossi e a tutti i militanti che credono al grande sogno che ci ha regalato, va il nostro abbraccio più sincero.

Riposa in pace, Senatùr.

Grazie di tutto, Capo!”

Forte il cordoglio in città, dove Bossi aveva fatto un bagno di folla nel luglio 2011. Già nel 1996 Bossi era vanuto in Brianza per incontrarare i rappresentanti del Movimento giovani padani di Concorezzo e Agrate. Commossi i messaggi di tutti i militanti e sostenitori della sezione concorezzese.

I funerali di Bossi saranno celebrati domenica 22 marzo alle 12 nell’Abbazia di Pontida, luogo simbolo della Lega.