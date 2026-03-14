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Addio Pietro, custode di Villa Zoja

  • Redazione / 14 Marzo 2026

Concorezzo. Si è spento sabato mattina, all’età di 56 anni, Pietro Languardia. Da alcuni anni, insieme alla inseparabile compagna Mina, svolgeva la funzione di custode di Villa Zoja e dell’annesso parco comunale.

L’uomo aveva già subito due interventi importanti era molto monitorato per questioni di pressione e di circolazione e già due volte era riuscito non con poche difficoltà a rimettersi. Questa volta purtroppo non ce l’ha fatta. Venerdì il ricovero in ospedale, sabato mattina il decesso.

La notizia ha colpito moltissimi concorezzesi che conoscevano Pietro.

I funerali si svolgeranno martedì alle 15 nella Chiesa parrocchiale dei Santi Cosma e Damiano.

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