Aggressione in via Veneto, ferito un ventisettenne

Concorezzo. Un ragazzo di 27 anni è finito ieri sera in ospedale dopo una brutale aggressione su cui stanno facendo luce i carabinieri. Il fatto si è verificato intorno alle 22.30 nei pressi del McDonald's. Quando alcuni testimoni hanno allertato il 112, la centrale operativa ha inviato sul posto un'ambulanza dell'Avps di Vimercate in codice giallo e una gazzella dei carabinieri della Compagnia di Monza. Dopo i primi accertamenti, il ventisettenne è stato trasportato in ospedale a Vimercate in codice verde. Le sue condizioni non sono gravi.

Questa notte, invece, ad Arcore, in via Belvedere due giovani di 19 e 20 anni sono stati soccorsi in gravi condizioni con ferite da arma bianca.