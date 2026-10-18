AgriBrianza, aperto il Villaggio di Natale

Concorezzo. Mancano più di due mesi, è vero. Ma per respirare sogni ed emozioni non è mai troppo presto. E così porte aperte alle luci di Natale, ai colori della festa, a quella cura del dettaglio che rendono la magia (e anche la sacralità) del 25 dicembre un unicum che si vorrebbero vivere 365 giorni all’anno.

Sabato a Concorezzo ha spalancato le porte alla meraviglia il tradizionale Villaggio di Natale di AgriBrianza, una delle esposizioni più visitate d’Italia. Alberi, addobbi, luci, presepi, calendari e tanto altro per immergersi in un percorso capace di rapiti e trasportarti in un’altra dimensione.

Al taglio del nastro, insieme ai padroni di casa della famiglia Teruzzi, il sindaco Mauro Capitanio, il presidente del Consiglio regionale Federico Romani, don Luca Valenti, il vicesindaco Laura della Bosca e l’assessore al Commercio Gabriele Borgonovo.

Su Instagram una vetrina digitale del Villaggio

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