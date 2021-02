Al bar dopo le 22: sanzioni per 1200 ai clienti

Concorezzo. Blitz dei carabinieri in un locale di via Dante, lungo la provinciale Monza-Trezzo. Dopo diverse segnalazioni, i carabinieri hanno deciso di ispezionare un bar in merito al rispetto delle normative anti-Covid. I militari coordinati dal luogotenente Fulvio Carotenuto sono entrati all'interno del locale dove, oltre ai clienti, erano presenti tre avventori, tutti residenti in città. Essendo già passate le 22, per i tre clienti è scattata una sanzione da 400 euro, ridotta a 280 qualora decidano di pagare entro 5 giorni. 400 euro è la sanzione minima, i decreti prevedono che si possa arrivare fino a 1000 euro.

I titolari del locale sono stati segnalati alla Prefettura: l'autorità potrebbe decidere una chiusura forzata per 5 giorni.