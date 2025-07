Ancora un incidente al semaforo di via Kennedy

Concorezzo. Uno scontro violentissimo, ma per fortuna senza gravi conseguenze. Sabato sera, intorno alle 18, l’incrocio semaforico tra via Kennedy, via 4 Novembre e via Don Minzoni è stato al centro dell’ennesimo incidente (vedi uno dei procedenti).

Per cause al vaglio della Polizia locale – l’ipotesi più probabile è una mancata precedenza – due Fiat Panda si sono scontrate ed è stato necessario l’intervento dei Vigili del fuoco per estrarre uno dei conducenti. Le persone coinvolte sono state una donna di 66 anni, che è stata soccorsa all’interno dell’abitacolo e poi trasportata in codice verde in ospedale, e un uomo di 76.

L’impatto ha richiamato sul posto una decina di persone tra quanti hanno prestato i primi soccorsi insieme ai testimoni oculari e alcuni residenti della zona (alcuni chiedono da tempo alla Provincia di valutare la realizzazione di una rotatoria nonostante gli spazi della carreggiata renderebbero complesso l’intervento).

Ogni anno, puntualmente, si verificano diversi incidenti all’incrocio.

