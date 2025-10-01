Concorezzo fa un importante passo avanti sull’accessibilità. Nelle prossime settimane sarà attiva una nuova sezione nell’app Municipium che permetterà alle persone sorde di comunicare direttamente con la Polizia Locale. Questa iniziativa, voluta dal Comune, nasce per abbattere le barriere comunicative e migliorare la sicurezza. Il progetto è stato sviluppato in collaborazione con SOS Emergenza Sordi.

L’app Municipium, già scaricabile gratuitamente su Apple Store e Google Play, offre da tempo la possibilità di accedere ai servizi comunali. Ora, con il nuovo servizio “SOS Emergenza Sordi”, sarà possibile inviare segnalazioni alla Polizia Locale tramite una procedura semplice e guidata. Le persone sorde potranno così segnalare incidenti, posti riservati ai disabili occupati abusivamente, danneggiamenti e altre urgenze, allegando anche foto e testi. Tutte le comunicazioni arriveranno direttamente al Comando della Polizia Locale.

La nuova app per persone sorde e Polizia locale: un nuovo passo per l’accessibilità

“Abbiamo voluto adottare questo sistema di comunicazione certi della necessità di ampliare l’accessibilità ai servizi comunali- ha commentato il sindaco Mauro Capitanio-. Tramite l’app Municipium la comunicazione anche in caso di situazioni urgenza, tra Polizia locale e persone sorde sarà ora possibile con facilità. Si tratta di un passo importante per consentire un accesso trasversale ai servizi comunali. Questa iniziativa si colloca in un più ampio programma di interventi che mirano a rendere il Comune sempre più accessibile. Solo per fare un esempio, lo scorso anno abbiamo introdotto il Facilitatore digitale che agevola le persone, in particolare quelle anziane, nell’approccio ai servizi digitali”.

Questa iniziativa si inserisce in un programma più ampio di digitalizzazione e inclusione sociale. Lo scorso anno, infatti, è stato introdotto il Facilitatore digitale per aiutare soprattutto gli anziani nell’uso dei servizi online. A breve, inoltre, partirà una campagna di comunicazione per far conoscere a tutti i cittadini le funzionalità dell’app Municipium, compreso questo nuovo servizio dedicato alle persone sorde.