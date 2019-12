Apre la pista di pattinaggio: costi e orari

Verrà aperta al pubblico domani, venerdì 13 dicembre alle ore 17 la pista di pattinaggio su ghiaccio in piazza della Pace. Fino a sera l’accesso sarà gratuito. L’impianto rimarrà attivo fino al 26 gennaio.

Domenica 15 dicembre alle 17.30 è in programma uno spettacolo aperto alla cittadinanza con l’esibizione delle atlete della Hot Shivers, campionesse italiane di pattinaggio sincronizzato su ghiaccio. Qualche minuto prima dell’inizio dello spettacolo si terrà il taglio ufficiale del nastro.

“Abbiamo fortemente voluto confermare la pista di pattinaggio in piazza della Pace per il periodo natalizio dopo il grande successo dello scorso anno- ha commentato l’assessore alla Cultura e alle Politiche Giovanili Gabriele Borgonovo-. Si tratta di un’iniziativa sicuramente apprezzata dai concorezzesi e che abbiamo quindi voluto replicare. La volontà è anche quella di coinvolgere le scuole del territorio con delle uscite sui pattini nella pista di ghiaccio.

L’iniziativa è stata organizzata dal Comune in collaborazione con la Proloco di Concorezzo. Sono previste, inoltre, delle aperture straordinarie della pista in occasione di particolari giornate come quella del 31 dicembre quando si potrà pattinare fino alle 2 di notte”.

E’ previsto un sottofondo musicale: la pista verrà infatti collegata all’impianto di filodiffusione delle vie del centro storico.

Gli orari: Festivi 10-12.30 e 14.30-19.00

Feriali 14.30-19.00

Il prezzo dei biglietti: 7 euro gli adulti e 3.50 euro ridotto under 12

Martedì giornata promo: gli adulti pagheranno 5 euro e gli under 13 3 euro