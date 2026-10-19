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ApritiModa 2026: il Nastrificio Achille Valera Lissoni apre le porte dello stabilimento di Concorezzo

  • Michela Maisti / 19 Ottobre 2026

In occasione della manifestazione nazionale ApritiModa, sabato 24 ottobre lo storico Nastrificio Achille Valera Lissoni aprirà straordinariamente le porte della propria sede di via Monte Rosa 18 a Concorezzo. Un’opportunità unica per cittadini, appassionati ed esperti per scoprire da vicino una delle realtà d’eccellenza che hanno fatto la storia della manifattura tessile italiana.

Fondato nel 1927 da Achille Valera e guidato dagli anni Novanta dalla famiglia Lissoni, il nastrificio rappresenta un connubio perfetto tra visione industriale e tutela del saper fare artigianale. Immerso in una struttura contemporanea dalle eleganti vetrate a specchio e circondato dal verde, lo stabilimento produce ogni anno una quantità di nastri capace di compiere il giro dell’intero pianeta.

Durante il tour guidato, i visitatori potranno percorrere l’intera filiera produttiva: dall’Ufficio Stile al magazzino filati, dagli orditoi fino alla sala tessitura con oltre cento telai in funzione. Tra i macchinari di ultima generazione spiccano i restaurati telai a navetta del dopoguerra, guidati dalle mani esperte delle tessitrici: strumenti unici e insostituibili per la creazione dell’HF Extra, il pregiato gros grain scelto dai più rinomati stilisti e cappellifici di lusso al mondo.

L’ingresso è gratuito previa prenotazione sul sito ufficiale dell’iniziativa.