ApritiModa 2026: il Nastrificio Achille Valera Lissoni apre le porte dello stabilimento di Concorezzo
In occasione della manifestazione nazionale ApritiModa, sabato 24 ottobre lo storico Nastrificio Achille Valera Lissoni aprirà straordinariamente le porte della propria sede di via Monte Rosa 18 a Concorezzo. Un’opportunità unica per cittadini, appassionati ed esperti per scoprire da vicino una delle realtà d’eccellenza che hanno fatto la storia della manifattura tessile italiana.
Fondato nel 1927 da Achille Valera e guidato dagli anni Novanta dalla famiglia Lissoni, il nastrificio rappresenta un connubio perfetto tra visione industriale e tutela del saper fare artigianale. Immerso in una struttura contemporanea dalle eleganti vetrate a specchio e circondato dal verde, lo stabilimento produce ogni anno una quantità di nastri capace di compiere il giro dell’intero pianeta.
Durante il tour guidato, i visitatori potranno percorrere l’intera filiera produttiva: dall’Ufficio Stile al magazzino filati, dagli orditoi fino alla sala tessitura con oltre cento telai in funzione. Tra i macchinari di ultima generazione spiccano i restaurati telai a navetta del dopoguerra, guidati dalle mani esperte delle tessitrici: strumenti unici e insostituibili per la creazione dell’HF Extra, il pregiato gros grain scelto dai più rinomati stilisti e cappellifici di lusso al mondo.
L’ingresso è gratuito previa prenotazione sul sito ufficiale dell’iniziativa.