Asfalti Brianza, prime condanne: e i rifiuti?

Concorezzo. Si è conclusa presso il Tribunale di Monza la parte penale del processo contro Asfalti Brianza. Le esalazioni provenienti dal bitumificio posto al Malcantone al confine tra Concorezzo, Monza, Agrate e Brugherio, erano state a lungo l’incubo di centinaia di cittadini. Un caso di cui si erano occupati anche il Comitato di Sant’Albino e La Rondine e di cui si era perfino occupata la trasmissione delle Iene.

Una odissea iniziata nel 2014 e chiusa parzialmente lo scorso 31 gennaio con la prima sentenza.

In base agli articoli 533 e 535 c.p.p. sono stati dichiarati colpevoli Vincenzo Bianchi e Carrasco Perez Nandy Alveri: Bianchi è stato condannato ad un anno, 8 mesi e 15 giorni di arresto ed un’ammenda di € 27.500,00, oltre spese processuali e Carrasco Perez Nandy Alveri è stato condannato a mesi 4.

Visti gli artt. 538 e seguenti del cpp Bianchi è stato condannato al risarcimento dei danni subiti versando la somma di € 10.000,00 a favore del Comune di Monza, di Agrate Brianza, di Brugherio e di € 15.000,00 a favore del Comune di Concorezzo, oltre spese processuali.

“Il Comune di Concorezzo – si legge in una nota – ringrazia per l’esito di questa sentenza e per il grande lavoro di collaborazione svolto in questi anni tutti gli enti che ci sono stati vicini dalla Prefettura alla Provincia di Monza e della Brianza, la Procura e le polizie locali e provinciali, le amministrazioni comunali vicine, Carabinieri, Vigili del Fuoco, Guardia di Finanza, Regione Lombardia. Un grazie speciale al nostro Avvocato Francesco Saverio Marini e al suo studio per la professionalità ma soprattutto per la vicinanza in questo percorso. Adesso si apre il capitolo della pulizia dell’area che seguiremo con altrettanta attenzione insieme a Regione Lombardia”.

E I RIFIUTI?

Ora al Malcantone restano circa 2000 tonnellate di rifiuti da smaltire.

“La montagna di rifiuti stoccata illegalmente deve essere essere rimossa e l’area messa in sicurezza”, sollecita il gruppo della Rondine attraverso la pagina Facebook.

LE TAPPE

È finita, Asfalti Brianza non riaprirà

Asfalti Brianza, ancora un sequestro

Asfalti Brianza, il Sindaco fa chiarezza e risponde alle minoranze

Asfalti Brianza: il Comune chiede ulteriori analisi e la revisione dell’AUA vigente

Test sui fumi di Asfalti Brianza: polemiche e proteste

Asfalti Brianza, la relazione di Arpa

Asfalti Brianza, interrogazione in Parlamento

Asfalti Brianza, giovedì nero: pioggia di denunce

Asfalti Brianza, terminato il monitoraggio