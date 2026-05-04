Auto in fiamme, via Adda al buio

Concorezzo. Misterioso rogo questa notte, all’alba di lunedì, nel piccolo parcheggio interno di via Adda, all’altezza del civico 32. Per cause ancora da accertare (non si esclude l’ipotesi dolosa), intorno alle 2 del mattino hanno preso fuoco prima una Volkwagen Polo e poi una Fiat 500L.

Le fiamme, che hanno destato il quartiere, hanno letteralmente inghiottito le vetture. Quando sono intervenuti i mezzi dei Vigili del fuoco, chiamati da diversi residenti, le automobili (nel parcheggio erano presenti un’altra decina di vetture che per fortuna sono state risparmiate) erano ormai trasformate in palle infuocate.

Sul posto anche i carabinieri di Concorezzo e Vimercate che hanno raccolto alcune testimonianze sull’accaduto.

Le operazioni di spegimento e messa in sicurezza sono durate oltre un’ora. Le fiamme hanno coinvolto anche la centralina della corrente elettrica ed è il motivo per cui una parte del quartiere è rimasta al buio. Alle 6 del mattino i tecnici Enel (come segnalare un guasto) erano al lavoro per risolvere il guasto. Alle 6.13 la corrente è stata ripristinata.

Da capire se il rogo si sia sprigionato per un corto circuito, per il lancio di un petardo (erano in corso i festeggiamenti per lo scudetto dell’Inter) o per un gesto mirato e volontario.

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