Bambini in quarantena: tamponi tutti negativi

Concorezzo. Sono tutti negativi i bambini di prima elementare messi in quarantena dopo che un compagno di classe era risultato positivo al tampone. "Una bella notizia per Concorezzo - ha scritto il sindaco Mauro Capitanio su Facebook - Sono arrivati gli esiti dei tamponi degli studenti della prima elementare che abbiamo isolato nei giorni scorsi. I compagni di classe del "caso 0" sono risultati tutti negativi e lo studente trovato positivo farà il secondo tampone oggi. Ringrazio pediatri, dirigenza scolastica e assessorato istruzione che con una rete straordinaria garantiscono interventi e comunicazione tempestiva, fondamentali in questi momenti".

