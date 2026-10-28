Bellusco, gettano dal finestrino dosi di cocaina durante un controllo: tre denunciati

Tre i soggetti fermati dopo un breve inseguimento dalla Radiomobile di Vimercate. Il conducente, 28 anni, guidava senza aver mai conseguito la patente ed era già destinatario di un ordine di espulsione.

Un involucro lanciato dal finestrino alla vista della pattuglia, un breve inseguimento e, alla fine, tre denunce. È quanto accaduto mercoledì 14 ottobre a Bellusco, dove i Carabinieri dell’Aliquota Radiomobile della Compagnia di Vimercate hanno segnalato all’Autorità Giudiziaria tre uomini di 27, 28 e 40 anni, residenti tra la Bergamasca e il Lecchese. Sono accusati di detenzione illegale di sostanze stupefacenti.

Tutto è cominciato nelle prime ore del mattino, durante un normale servizio di controllo del territorio. I militari hanno notato un’auto con tre persone a bordo e hanno deciso di fermarla per una verifica. Secondo quanto ricostruito dai Carabinieri, alla vista della pattuglia il conducente ha accelerato e gli occupanti hanno gettato un involucro dal finestrino. Il gesto non è passato inosservato: dopo un breve inseguimento, le Forze dell’Ordine sono riuscite a bloccare la vettura e a recuperare l’oggetto. All’interno c’erano 4,5 grammi di cocaina già suddivisi in sei dosi, sequestrati e messi a disposizione degli Organi Giudiziari.

Durante gli accertamenti la posizione del conducente, un 28enne marocchino residente a Verdello, si è aggravata. L’uomo è stato denunciato anche per violazioni al Codice della Strada: era al volante senza aver mai conseguito la patente e si è rifiutato di sottoporsi agli accertamenti per verificare l’eventuale assunzione di alcol o sostanze psicotrope. I controlli sull’identità hanno poi rivelato che l’uomo era irregolare sul territorio nazionale ed era già destinatario di un ordine di espulsione. Nei suoi confronti sono state quindi avviate le procedure di rimpatrio. Gli altri due uomini coinvolti sono un 27enne residente a Canonica d’Adda e un 40enne residente a Olginate.