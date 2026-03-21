Benzina, ecco i prezzi a Concorezzo

Concorezzo. Le misure volute dal Governo e dal ministro dei Trasporti Matteo Salvini per calmierare per qualche settimana il prezzo della benzina si fanno finalmente sentire anche in città.

Le voci corrono tra gli automobilisti e così ieri, venerdì 20 marzo, c’era addirittura la coda per fare rifornimento all’Agip lungo la Monza-Trezzo: qui la benzina era scesa a 1.601 e il diesel a 1.821.