Benzina, ecco i prezzi a Concorezzo
Concorezzo. Le misure volute dal Governo e dal ministro dei Trasporti Matteo Salvini per calmierare per qualche settimana il prezzo della benzina si fanno finalmente sentire anche in città.
Le voci corrono tra gli automobilisti e così ieri, venerdì 20 marzo, c’era addirittura la coda per fare rifornimento all’Agip lungo la Monza-Trezzo: qui la benzina era scesa a 1.601 e il diesel a 1.821.
Il taglio di 25 centesimi su benzina e diesel e di 12 sul GPL si fa sentire un po’ ovunque con qualche differenza.
Al Tamoil al confine con Vimercate, a pochi metri dalla Camilla, in modalità self la verde è a 1709 e il diesel a 1929.
Leggermente più basso il Petrol in zona isola ecologica con i prezzi che scendono a 1679 e 1898.
I prezzi salgono all’Ip accanto al centro tennis, di fronte all’AgriBrianza, dove il gasolio in modalità self sfonda i 2 euro mentre la verde si ferma a 1.748 al litro.
Leggermente più conveniente il Tamoil lungo la Sp60 al confine con Arcore e Villasanta: benzina a 1709, diesel a 1929.
Infine l’Esso di fronte al cimitero: 1.745 la verde, 1.955 il diesel.
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