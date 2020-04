Bilancio Covid: 14 decessi, 7 morti sospette

Concorezzo. Ecco un aggiornamento della situazione del contagio a Concorezzo a oggi, martedì 21 aprile. Abbiamo 67 casi positivi (20 a domicilio) registrati, 57 in sorveglianza attiva e 8 guariti a Concorezzo. I dati dei sorvegliati purtroppo non sono costantemente aggiornati. I decessi registrati sono 14 ufficiali (+7 sospetti). "La situazione continua ad essere stabile e a Concorezzo non è ancora iniziata la fase di riduzione dei casi positivi. Continuiamo a rimanere in casa per fermare il contagio. Per uscire (consentito in caso di comprovate necessità lavorative, mediche e per fare la spesa) è obbligatorio indossare la mascherina o qualsiasi altro indumento per proteggere naso e bocca", spiega il sindaco Mauro Capitanio.

📞In caso di necessità è possibile richiedere gratuitamente le mascherine alla Protezione Civile contattando i numeri: 039.62800888 – 039.62800883.