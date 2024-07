Protezioni terminali per tubi: essenzialità, tipologie e applicazioni

Venezia. L’ennesimo bimbo morto in auto soffocato dal caldo. L’ennesima famiglia distrutta. L’ennesima ondata di dolore nazionale. E fiumi di polemiche e opinioni non richieste.

La tragedia di Venezia, costata la vita a una piccola di un anno, ha rimesso sotto i riflettori il dramma dei bimbi morti perché “dimenticati” in auto.

Ma quanti genitori stanno rispettando la legge?

Nel 2018 è stato approvato l’obbligo, in vigore dal 7 novembre 2019, di installare sui seggiolini dei particolari dispositivi di allarme per prevenire l’abbandono in auto nei bimbi di età inferiore ai quattro anni. Dal 6 marzo 2020 coloro che circolano senza il dispositivo anti-abbandono per seggiolino auto del loro bambino possono essere multati.

I requisiti dei dispositivi anti-abbandono

Possono essere:

integrati all’origine nel sistema di ritenuta per bambini (in questo caso fanno parte direttamente del seggiolino);

una dotazione di base o un accessorio del veicolo, compresi nel fascicolo di omologazione del veicolo stesso;

indipendenti sia dal sistema di ritenuta per bambini sia dal veicolo.

Devono inoltre:

attivarsi automaticamente ogni volta che il bambino viene messo sul seggiolino;

dare un segnale di conferma dell’avvenuta attivazione;

avere un allarme che preveda segnali visivi e acustici oppure visivi e aptici (cioè sostanzialmente vibrazioni o sensazioni analoghe, che si sentano al tatto) percepibili sia all’interno sia all’esterno del veicolo;

essere conformi alle norme UE sulla sicurezza dei prodotti e avere la marcatura CE;

funzionare grazie a un sistema elettronico e sensori;

essere compatibile con gli attacchi delle cinture e del seggiolino e con eventuali altre parti del veicolo, senza alterarne le caratteristiche di omologazione;

avere un segnale di batteria scarica, se alimentato a batteria;

inviare automaticamente messaggi o chiamate.

Le sanzioni previste

Coloro che non sono provvisti del dispositivo riceveranno una multa dagli 83 ai 333 euro (che si riducono a 58 e 100 euro se si paga entro cinque giorni) con sottrazione di 5 punti dalla patente.

Se vengono commesse due infrazioni in 2 anni, la patente sarà sospesa da 15 giorni a due mesi.

