Bimbo in bici investe donna in centro: frattura a un piede

Concorezzo. Avrebbe riportato addirittura la frattura del malleolo la donna che, la scorsa settimana, è stata investita in via Libertà, all'altezza della gastronomia Bertoldi, da un bambino di 10 anni. Secondo alcune testimonianze (il caso ora è al vaglio della Polizia locale), il bambino stava percorrendo via Libertà in sella alla sua bicicletta. A causa del temporale, il bambino avrebbe tenuto lo sguardo rivolto verso il basso, non accorgendosi della donna presente sulla strada. L'impatto è stato piuttosto violento e la donna è finita a terra dolorante. Dopo essersi sincerato delle condizioni della persona investita, il piccolo, un po' spaventato per l'accaduto, ha fatto ritorno a casa. Per la donna le condizioni di un piede si sono aggravate con il passare dei minuti e il dolore iniziale ha fatto presagire qualcosa di più serio. A quel punto è stato preferibile il trasporto in ospedale dove la radiografia avrebbe appunto rilevato la frattura del malleolo. Il giorno seguente è stato possibile prendere contatti con la famiglia del bambino per le pratiche assicurative.

FOTO DI REPERTORIO

