Blitz all'alba, ladri in Villa Teruzzi

Concorezzo. Sono entrati in azione alle 5 del mattino, hanno svaligiato le macchinette del caffè e si sono dileguati. I carabinieri di via Ozanam stanno cercando di fare luce su quanto accaduto domenica mattina in Villa Teruzzi quando ignoti malviventi hanno preso di mira la struttura comunale di via De Giorgi, 72 gestita da Coopselios. I ladri hanno fatto incetta di monetine e non avrebbero preso altro. Purtroppo in paese si stanno ripetendo casi di piccoli furti, Un altro clamoroso era andato in scena durante la festa dell'oratorio, che si trova a pochi metri di distanza da Villa Teruzzi. Anche in quel caso di notte i ladri hanno forzato la porta del bar e hanno aperto i registratori di cassa. Le attenzioni delle Forze dell'ordine sono rivolte anche ad alcuni noti soggetti residenti in paese.