Bocciofila e Circolino piangono Valentino Mandelli

Concorezzo. Cordiale, presente, sorridente, integerrimo. Lascia davvero un vuoto la scomparsa di Valentino Mandelli, 90 anni, storico e amato presidente della bocciofila "Nuova Verdi" e da sempre impegnato nel volontariato sociale. Padre di Claudio (che ieri sera ha dato la triste notizia sui social ricevendo centinaia di sinceri messaggi di cordoglio), Giovanni e Alessandro, Valentino Mandelli nel 2018 (foto sotto), in occasione della consegna della benemerenza civica della Gugia dòra, aveva ricevuto un riconoscimento speciale da parte dell'allora sindaco Riccardo Borgonovo proprio per il suo impegno a favore della comunità concorezzese.

“La Bocciofila Nuova Verdi informa che oggi è venuto a mancare il nostro amatissimo Presidente, Valentino Mandelli. Uomo di altissimo spessore morale, con un grande cuore che ha messo a disposizione per tutti noi e per il nostro mondo delle bocce. Grazie Valentino per l’esempio che ci hai dato, grazie Valentino per l’amore profuso a guida dei tanti giovani cresciuti alla Nuova Verdi. Grazie Valentino per aver creato e guidato il nostro fantastico gruppo. Grazie Valentino perché non ti interessava che si vincesse a tutti i costi, l’importante era rispettare l’avversario e non litigare nei campi da gioco. Grazie Valentino perché oggi hai portato lassù la nostra bellissima maglia Bianca della Nuova Verdi. Vogliamo ricordarti con questa foto di qualche anno fa: con una coppa in mano perché nella vita e sui nostri campi gialli, sei sempre stato un Numero 1!”, lo ha ricordato la società, che grazie a Valentino Mandelli aveva saputo conservare a grandi livelli questo tradizionale sport, con una particolare attenzione ai giovani con disabilità.

Tra i tanti messaggi di cordoglio anche quello del sindaco Mauro Capitanio e del deputato Massimiliano Capitanio che, proprio nel 2018, era salito sul palco del San Luigi insieme a Mandelli per ritirare la Gugia Dòra per i 15 anni di attività di Concorezzo.org.

Alla famiglia Mandelli le sincere condoglianze della nostra redazione.