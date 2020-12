Bonus Natale per fare la spesa

Concorezzo. Da lunedì 7 dicembre sarà possibile fare richiesta per i BUONI SPESA legati al Bonus Natale. Tutti i dettagli saranno disponibili a breve su www.comune.concorezzo.mb.it, ma seguiranno le modalità del primo lockdown.

Visto il recente disegno di legge recante le misure di solidarietà alimentare che prevede lo stanziamento di euro 400 milioni a favore dei comuni e considerato che per il Comune di Concorezzo è stato stanziato l’importo di Euro 83.266,37 per l'acquisto di

a) buoni spesa utilizzabili per l’acquisto di generi alimentari presso gli esercizi commerciali contenuti nell’elenco pubblicato da ciascun comune nel proprio sito istituzionale;

b) generi alimentari o prodotti di prima necessità;

A PARTIRE DA LUNEDI' 7 DICEMBRE 2020 i concorezzesi che rispettano i requisiti sotto elencati potranno scaricare il modulo di richiesta dal sito internet del Comune e inviarlo compilato e firmato - insieme alla copia della carta di identità - ESCLUSIVAMENTE tramite email all’indirizzo dedicato Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. ;

REQUISITI

Potrà fare richiesta dei buoni/delle carte prepagate di cui in premessa, UN SOLO componente per nucleo familiare e in particolare che rispetti questi requisiti

residenti in Concorezzo;

in possesso di regolare permesso di soggiorno (solo per i cittadini extra UE) o di ricevuta di richiesta di rinnovo;

possessori di un patrimonio mobiliare (valore complessivo di conti correnti, depositi e altri strumenti finanziari) che presentino un saldo complessivo (considerata cioè la somma dei saldi dei singoli componenti) alla data del 07/12/2020, non superiore a € 5.000,00 per nuclei fino a tre componenti e non superiore a € 8.000,00 per nuclei da 4 o più componenti ;

che hanno subito una riduzione del reddito, tuttora in corso, in data successiva al 23/02/2020;

che NON siano assegnatari di sostegno economico pubblico limitatamente a: Reddito di cittadinanza o Pensione di Cittadinanza, Ammortizzatori sociali (NASPI, CIGO, CIGS, mobilità.

MODALITA' DI EROGAZIONE

Il beneficio riconosciuto sarà pari ad €100 per ciascun componete il nucleo familiare, fino ad un massimo di €500 in buoni o carta prepagata.

Si potrà procedere ESCLUSIVAMENTE all’acquisto di generi alimentari e prodotti di prima necessità.