Caccia al foratore di pneumatici di via Dante

Concorezzo. Almeno quattro casi denunciati (per ora solo sui social) negli ultimi giorni. Ma negli anni passati gli episodi sarebbero stati almeno una ventina. Resta il fatto che, in tutti questi anni, i casi denunciati formalmente ai carabinieri di via Ozanam sono solo cinque.

Curiosità: tutti gli episodi si sono verificati all’altezza dei parcheggi di fronte alla fermata dei bus.

A riaccendere i riflettori sul foratore seriale di via Dante è stato un post sui social pubblicato da Martina Boscolo che ha denunciato la sgradita sorpresa trovata quando ieri sera, giovedì, era andata a riprendere la propria vettura all’altezza del ristorante pizzeria Rubina. Qualcuno, tra le 18.30 e le 20.30 le aveva forato uno pneumatico anteriore. Stessa sorte per almeno altri due automobilisti, da quanto si apprende leggendo i commenti.

Del caso è stato interessato anche il sindaco, Mauro Capitanio, che sta valutando con il comandante della Polizia locale, Roberto Adamo, l’installazione di telecamere proprio in quel punto, anche per riprendere i tanti automobilisti che effettuano manovre di svolta non consentite o che danneggiano per distrazione gli spartitraffico.

LA TESTIMONIANZA

Secondo il racconto di alcuni residenti della zona, alcuni anni fa un inquilino dei palazzi che si affacciano su via Dante ha filmato l’autore di un danneggiamento mentre forava uno pneumatico. Grazie alla testimonianza, il proprietario dell’auto danneggiata ha dapprima sporto denuncia ai carabinieri contro ignoti. Poi si è recato dal presunto responsabile, mostrandogli il video, e ha ottenuto un risarcimento di circa 1000 euro.

IL CODICE PENALE

L’articolo 365 del Codice penale prevede che Chiunque distrugge, disperde, deteriora o rende, in tutto o in parte, inservibili cose mobili o immobili altrui con violenza alla persona o con minaccia ovvero in occasione del delitto previsto dall’articolo, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.

