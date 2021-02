Cagnolino muore bruciato nel capanno a Concorezzo

Concorezzo. Una morte atroce, a cui non ha potuto sottrarsi. Un cane è morto martedì mattina, intorno alle 7,30, nell'incendio al capanno a cui faceva da guardia in via Agrate. Inutile l'intervento massiccio di diverse squadre dei vigili del fuoco di Monza e Brianza per domare il rogo che ha inghiottito un magazzino adibito a deposito di attrezzi da lavoro. Accertamenti in corso sulle cause dell'incendio (non si esclude l'origine dolosa) ma anche sulla regolare presenza dell'animale all'interno del capanno. Insieme ai Vigili del fuoco di Monza e Vimercate è intervenuta la Polizia locale di Concorezzo.