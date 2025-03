Calcio, sarà Ausonia Concorezzese?

Concorezzo. Il futuro del calcio locale biancorosso si chiamerà Ausonia Concorezzese? A far trapelare la clamorosa notizia è stato un genitore di uno dei baby calciatori che ha riferito il presunto scoop dopo che la moglie avrebbe parlato con un consigliere di opposizione (fatti tutti da verificare, ovviamente). Sta di fatto che la notizia è rimbalzata nei bar e nelle chat fino ad arrivare nei telefoni dell’Amministrazione comunale.

Come già riportato da questo giornale (leggi qui), è assolutamente fondata la notizia che il Comune abbia già ricevuto almeno quattro proposte che hanno consentito al sindaco, Mauro Capitanio, di affermare che il calcio a Concorezzo non si fermerà. Un messaggio che ha rassicurato moltissime famiglie (altre hanno deciso di seguire le indicazioni di alcuni mister e valutare il passaggio ad altre società della zona).

Quello che viene smentito categoricamente dal Comune è che ci sia un accordo già siglato con un’altra società, dal momento che il dialogo con la Ssd Concorezzese, o almeno con alcuni dei soci, è tuttora in corso (foto tratta dal sito della Concorezzese).

Da qui la precisazione del Comune, per voce del sindaco Capitanio

A fronte dei chiarimenti che mi avete richiesto a seguito di alcuni messaggi che avete visto circolare sulle chat, vi chiarisco che

1. Ad oggi non si sa ancora chi gestirà il centro sportivo perché (come abbiamo spiegato a tutti, “opposizioni” incluse) non è ancora arrivata alcuna proposta di gestione e non è ancora stato pubblicato alcun bando.

2. Chi scrive che ci sono società che hanno “già messo sul tavolo” delle proposte evidentemente non sa come funziona la pubblica amministrazione o é stato, volontariamente o involontariamente, informato male perché le proposte non vengono presentate alla giunta ma protocollate con procedure ufficiali e ad oggi non é arrivato nulla.

3. Chi scrive che è stato posto come dato di fatto all’opposizione durante la commissione sport, evidentemente o era presente e non ha capito nulla o ancora una volta é stato volontariamente o involontariamente informato male. In questo caso la verifica, prima di scrivere, poteva farla direttamente con le “opposizioni” che erano presenti alla commissione sport.

Una cosa é certa: Comune di Concorezzo e SSD Concorezzese in queste settimane stanno lavorando seriamente per dare un futuro duraturo alla società e alle attività dei ragazzi. Spiace che persone male informate o con spirito polemico facciano girare questi messaggi così pieni di falsità. Possiamo invece confermare che grazie alle interlocuzioni in corso tutti coloro che vogliono bene (sinceramente) alla Concorezzese riusciranno a garantire la continuità delle attività senza interruzioni.