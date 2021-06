Calcetto, 45enne di Concorezzo colto da infarto

Concorezzo. Stava giocando a calcetto con gli amici, quando all'improvviso si è sentito male a causa di un malore. Immediatamente è stato portato d'urgenza in ospedale

Sono stati momenti di terrore quelli vissuti ieri sera, mercoledì, al centro sportivo Paolo VI di via Manin a Brugherio. Un uomo di 45 anni, residente a Concorezzo, era impegnato in una partitella di calcetto con alcuni amici quando intorno alle 21.50 si è sentito male. E' bastato poco per capire che si trattava di qualcosa di grave. L'allarme è scattato in codice rosso e sul posto sono sopraggiunte un'ambulanza e un'automedica, oltre ai Carabinieri della stazione cittadina: i soccorritori si sono resi conto subito che le condizioni del 45enne erano gravi e l'hanno rianimato direttamente sul posto, poi caricato in ambulanza e portato d'urgenza all'ospedale San Gerardo di Monza. L'uomo è ricoverato in prognosi riservata.