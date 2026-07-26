Caos isola ecologica, il Comune chiede scusa ma fa lo shampoo al Cem

Concorezzo. Ancora una volta l’isola ecologica è andata in tilt, costringendo gli operatori alla chiusura domenicale.

Probabilmente nelle prossime ore emergeranno i dettagli sul perché lo svuotamento dei cassoni vada a rilento da mesi.

Ma dopo l’ennesimo disagio, il Comune ha iniziato col chiedere ai cittadini. Poco dopo il sindaco Mauro Capitanio ha convocato i vertici del Cem direttamente presso la piattaforma ecologica per dire basta e annunciare le possibili sanzioni previste dal contratto.

“Purtroppo è successo di nuovo – ha scritto il sindaco – Non sono bastate le decine di incontri fatti negli ultimi mesi e le promesse di miglioramento del sistema di svuotamento dei cassoni prospettati da CEM Ambiente.

Ovviamente il Comune di Concorezzo si assume le proprie responsabilità verso la cittadinanza per questo ennesimo disservizio ma da lunedì mattina verranno applicate verso CEM Ambiente tutte le penali per questi continui disservizi.

Lascia veramente sconcertati la mancanza di coordinamento che avrebbe permesso di segnalare l’indisponibilità del servizio con almeno un giorno di anticipo.

Ci scusiamo ancora per il disagio e aggiorneremo a breve sulle azioni in corso”.