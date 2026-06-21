Capanno a fuoco in via Pascoli, due gatti carbonizzati

Concorezzo. Squadre del Comando dei Vigili del Fuoco di Monza e della Brianza sono intervenute sabato 20 giugno, poco dopo le 14, nel comune di Concorezzo per un incendio che ha interessato un cascinotto, adibito a ricovero attrezzi all’interno di un campo.

Il pronto intervento dei pompieri ha evitato una fine atroce a un gatto che era rimasto intrappolato nel capanno. Purtroppo le fiamme hanno spezzato la vita ad altri animali.

Per le operazioni di spegnimento e messa in sicurezza sono state impiegate l’APS (AutoPompaSerbatoio) di Vimercate, l’ABP (AutoBottePompa) e il Modulo boschivo dalla sede di Monza Centrale.

Il tempestivo intervento ha consentito di contenere l’incendio, evitando la propagazione ad altre aree limitrofe ed ha permesso il salvataggio di un gatto che si trovava all’interno; purtroppo altri due gatti e qualche uccellino sono deceduti nel rogo.

Le cause dell’incendio sono in fase di accertamento.

(Ufficio Comunicazione in Emergenza

Comando Vigili del Fuoco di Monza e Brianza)