Che succede in via Ancora?

Concorezzo. Dovrebbe trattarsi di una lite familiare. Questo il motivo della presenza, per diverse ore, da questa mattina fino a pomeriggio inoltrato, di carabinieri e 118 in via Ancora, all’altezza della storica cascina detta Brasile che risale ai primi anni del Novecento.

La presenza di militari e soccorritori ha richiamato moltissimi curiosi in strada e alle finestre.

Secondo alcuni residenti della zona dovrebbe trattarsi dell’ennesimo episodio di incsndescenze famigliari portate agli estremi. Non ci sarebbero comunque feriti.

Dopo quello che è avvenuto in una corte di Brugherio a causa di litigi tra vicini (Lite in cortile, spara a padre e figlio) meglio riportare tutto alla calma.

Seguono aggiornamenti.