Chi ha diritto ai ventilatori del Comune?

Concorezzo, il Comune distribuisce 500 ventilatori ad anziani e persone sprovvisti di aria condizionata. E non solo.

A Concorezzo è in arrivo un aiuto concreto per affrontare le alte temperature estive di queste settimane. L’Amministrazione Comunale, infatti, ha avviato la distribuzione gratuita di 500 ventilatori ad anziani e persone sprovviste di aria condizionata.

Il progetto nasce con l’obiettivo di offrire sollievo durante le ondate di calore che stanno interessando la zona e che, per alcune fasce della popolazione, rappresentano un rischio per la salute.

L’iniziativa è stata resa possibile grazie alla donazione dei ventilatori da parte di un’azienda del territorio (Magic Cup & Promotion con la sua divisione ilgadget.it), che ha voluto contribuire al benessere delle persone più fragili che si trovano ad affrontare il grande caldo di questi giorni.

La consegna dei dispositivi è stata affidata alla Protezione Civile di Concorezzo. Il personale volontario provvederà infatti, in queste settimane, a distribuire i ventilatori ai cittadini che ne faranno richiesta e che rientreranno nei criteri stabiliti sottoscritti da autocertificazione. Una cinquantina di ventilatori verrà donata alle scuole concorezzesi.

“Per tante famiglie, soprattutto per chi non è dotato un impianto di condizionamento, il caldo di queste settimane rappresenta non solo un disagio ma un vero e proprio pericolo per la salute, in particolare per gli anziani – ha dichiarato il Sindaco di Concorezzo Mauro Capitanio –. I ventilatori che forniremo vogliono essere un gesto concreto e utile. Ringraziamo l’azienda che ha voluto compiere questa donazione, un atto di generosità nei confronti dei nostri concittadini, dimostrando quanto sia importante fare rete per il benessere dell’intera comunità”.

Il Comune invita tutti i cittadini che rientrano nelle categorie interessate a ritirare il dispositivo o segnalare situazioni di bisogno all’interno della propria rete familiare o di vicinato, recandosi alla sede della Protezione civile il sabato mattina dalle 8.30 alle 12.30 o il lunedì sera dalle 21 alle 23 (via Tobagi 10/D – Concorezzo).