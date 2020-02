Chiese chiuse? La messa va in streaming

Concorezzo. Scenari dalla Lombardia in quarantena. Vista l'impossibilità di accedere in massa alle chiese, ecco che don Luca, responsabile della pastorale giovanile, è entrato a modo suo nelle case dei fedeli. Dalla pagina Facebook delloratorio San Luigi è possibile seguire in streaming le messe feriali e festive. Iniziativa che è stata molto apprezzata. In attesa di un graduale ritorno alla normalità.

Ieri è stato confermato il primo caso di contagio da Covid-19 in Brianza

Coronavirus ad Agrate, la notizia ora è ufficiale