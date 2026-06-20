Città senza internet, colpa dei topi

Concorezzo. Da ieri sera internet a singhiozzo in tutta la città, senza distinzione di operatore.

Il problema riguarda tutti perché ad essere presa di mira è stata una centralina della fibra ottica di Fibercop che sarebbe stata presa secondo quanto ha avuto modo di accettare la nostra redazione niente meno che dà un numero consistente di topi.

Tra l’altro la scorsa settimana anche diverse realtà aziendali del paese avevano avuto dei problemi analoghi nei loro sistemi privati di connessione internet.

In questo caso i topi hanno rosicchiato e danneggiato un cavo, cosa che ha fatto entrare in funzione le batterie di riserva. Dopo alcune ore le batterie di emergenza si sono scaricate, quindi in questi minuti i tecnici stanno arrivando a supplire con un gruppo elettrogeno carraio. Hanno anche allertato Enel che dovrà intervenire per la parte di competenza.

Foto generata con AI.