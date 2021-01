Classe 1953, appello per ritrovare i compagni

Concorezzo. Un appello arrivato attraverso Facebook e che forse ha già sortito un risultato parziale. E' quello lanciato poche ore fa da Luigi Mauri, i primi 15 anni della sua vita trascorsi in via Santa Marta. Sul gruppo "Concorezzo Monza & Brianza" qualcuno gli ha già risposto, come Nino Di Marco, coetaneo, dal 1978 trasferito a Rezzato (BS), che ha postato la foto che vedete qui pubblicata. Nei tantissimi commenti una carrellata di ricordi, nomi, cognomi e aneddoti. Chissà se la classe riuscirà a ritrovarsi. Purtroppo, qualcuno, guarderà le rimpatriata solo da Lassù.

IL MESSAGGI PER RITROVARSI

"Buon giorno, grazie di avermi accettato nel gruppo, mi chiamo Luigi Carlo Mauri, sono nato a Concorezzo nel 1953 in via S. Marta 53, dove abitavo con la mia famiglia e dove vi ho abitato fino all'età di 15 anni, mio zio era titolare di una carrozzeria che è ancora in attività, ho frequentato le scuole elementari e medie. Vorrei avere per quanto possibile, informazioni su i miei compagni di scuola che ovviamente ho perso di vista, mi ricordo di alcuni cognomi e nomi, Piazza, Canali, Lanfranchi Pierino, Mariani Tranquillo, Marco Gerosa, Delle Donne, Piazza, Bocchi, Brambilla Rolando che non era in classe con me ma eravamo amici, Mascia il padre faceva il finanziere alla dogana. Di altri non ricordo i nomi. Alle elementari la nostra maestra era la moglie del maestro Nova. Grazie a chi potrebbe darmi informazioni, e auguro un buon anno nuovo a tutti".

