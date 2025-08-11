Colpo di scena: l’autore dell’incidente non aveva la patente

Concorezzo. I Carabinieri della Compagnia di Vimercate hanno proceduto al deferimento

in stato di libertà all’Autorità Giudiziaria di un 32enne, residente a Biassono, ritenuto responsabile

dei reati di lesioni personali stradali, fuga ed omissione di soccorso a seguito di sinistro stradale e guida senza patente.



I fatti risalgono al pomeriggio di domenica 10 agosto. A Concorezzo (MB), i militari dell’Aliquota

Radiomobile di Vimercate e della Stazione Carabinieri di Concorezzo sono intervenuti lungo la SP 3

all’altezza del km17+460, dove, per cause in corso di accertamento, un’autovettura era entrata

frontalmente in collisione con un motociclo condotto da un 31enne del luogo, coinvolgendo nel

sinistro anche un ciclista 48enne residente a Monza, che stava transitando in quel momento.

Quando i carabinieri sono giunti sul posto, il conducente dell’autovettura si era già allontanato.

A seguito delle ferite riportate nella caduta, il motociclista è stato soccorso e trasportato in “codice giallo” presso l’ospedale San Gerardo di Monza, mentre il ciclista è stato trasportato in “codice rosso” presso l’ospedale Niguarda di Milano. Il transito dei veicoli lungo il tratto stradale interessato dall’evento è stato temporaneamente deviato per consentire di eseguire in sicurezza le operazioni di

soccorso e i rilievi tecnici.



Le indagini e gli accertamenti eseguiti dai carabinieri di Vimercate nell’immediatezza dell’incidente

hanno consentito di identificare e rintracciare il conducente dell’autovettura coinvolta che aveva

temporaneamente fatto perdere le proprie tracce e che è stato denunciato in stato di libertà alla Procura

della Repubblica presso il Tribunale di Monza.

Si precisa che l’indagato è da ritenersi innocente fino a eventuale sentenza definitiva di condanna.

Secondo le informazioni reperite dalla nostra redazione, la denuncia per guida senza patente sarebbe da riferirsi a un precedente ritiro e non al conseguimento in generale della stessa.