Colpo di scena: l’autore dell’incidente non aveva la patente
Concorezzo. I Carabinieri della Compagnia di Vimercate hanno proceduto al deferimento
in stato di libertà all’Autorità Giudiziaria di un 32enne, residente a Biassono, ritenuto responsabile
dei reati di lesioni personali stradali, fuga ed omissione di soccorso a seguito di sinistro stradale e guida senza patente.
I fatti risalgono al pomeriggio di domenica 10 agosto. A Concorezzo (MB), i militari dell’Aliquota
Radiomobile di Vimercate e della Stazione Carabinieri di Concorezzo sono intervenuti lungo la SP 3
all’altezza del km17+460, dove, per cause in corso di accertamento, un’autovettura era entrata
frontalmente in collisione con un motociclo condotto da un 31enne del luogo, coinvolgendo nel
sinistro anche un ciclista 48enne residente a Monza, che stava transitando in quel momento.
Quando i carabinieri sono giunti sul posto, il conducente dell’autovettura si era già allontanato.
A seguito delle ferite riportate nella caduta, il motociclista è stato soccorso e trasportato in “codice giallo” presso l’ospedale San Gerardo di Monza, mentre il ciclista è stato trasportato in “codice rosso” presso l’ospedale Niguarda di Milano. Il transito dei veicoli lungo il tratto stradale interessato dall’evento è stato temporaneamente deviato per consentire di eseguire in sicurezza le operazioni di
soccorso e i rilievi tecnici.
Le indagini e gli accertamenti eseguiti dai carabinieri di Vimercate nell’immediatezza dell’incidente
hanno consentito di identificare e rintracciare il conducente dell’autovettura coinvolta che aveva
temporaneamente fatto perdere le proprie tracce e che è stato denunciato in stato di libertà alla Procura
della Repubblica presso il Tribunale di Monza.
Si precisa che l’indagato è da ritenersi innocente fino a eventuale sentenza definitiva di condanna.
Secondo le informazioni reperite dalla nostra redazione, la denuncia per guida senza patente sarebbe da riferirsi a un precedente ritiro e non al conseguimento in generale della stessa.