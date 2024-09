Coltellate al Milanino, 6 denunciati

Concorezzo. Nella mattinata di domenica 29 settembre 2024, i Carabinieri della Stazione di Concorezzo hanno deferito in stato di libertà all’Autorità Giudiziaria sei giovani di origine sudamericana, residenti in Brianza e nella provincia di Milano, alcuni dei quali già noti alle Forze dell’Ordine. I sei sono ritenuti responsabili del reato di rissa, avvenuta poche ore prima all’esterno di un locale pubblico di Concorezzo, il Monkey di via Rossa.

Intorno alle ore 6 del mattino, personale del Nucleo Radiomobile della Compagnia Carabinieri di Monza, insieme ai militari della Compagnia di Vimercate, è intervenuto in via Guido Rossa, dove era scoppiata una violenta rissa tra numerose persone per cause ancora in corso di accertamento.

Nel corso dello scontro, uno dei partecipanti ha utilizzato un coltello con il quale ha ferito alcuni degli altri coinvolti; l’arma è stata poi rinvenuta e sequestrata dai militari intervenuti sul posto. Due dei giovani coinvolti sono rimasti feriti e trasportati in codice verde presso l’Ospedale San Gerardo di Monza, dove sono stati medicati e successivamente dimessi. L’azione tempestiva dei militari ha permesso di identificare e deferire in stato di libertà all’Autorità Giudiziaria sei giovani partecipanti alla rissa. I deferiti sono tre di origine ecuadoriana: un 23enne residente a San Giuliano Milanese (MI), un 23enne residente a Bellusco (MB), e un 21enne residente a Villasanta (MB); e tre di origine peruviana: un 30enne e un 26enne, entrambi residenti a Monza, e un 21enne residente a Bresso (MI). Sono attualmente in corso ulteriori accertamenti, tra cui l’acquisizione di testimonianze e filmati di videosorveglianza, volti a ricostruire con precisione la dinamica dei fatti e a chiarire il possibile coinvolgimento di altri soggetti. Si ricorda che gli indagati sono da ritenersi innocenti fino a eventuale sentenza definitiva di condanna.