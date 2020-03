Commovente lettera di un tecnico di Radiologia al sindaco

Concorezzo. Dietro al camice bianco o verde, dietro ai guanti, alla mascherina e agli occhiali di protezione ci sono persone, cuori, affetti. Cuori che battono, cuori che non hanno paura, ma cuori che provano sentimenti e preoccupazione. E' commovente la lettera scritta da un tecnico di Radiologia concorezzese al sindaco Mauro Capitanio, che l'ha voluta divulgare per far comprendere al meglio cosa si stia vivendo in questi giorni nei nostri ospedali. Da leggere.

"Buongiorno Signor Sindaco, sono un cittadino di Concorezzo e sono tecnico di radiologia presso un ospedale brianzolo.

Da cittadino in questo mese concitato ho visto in paese molta confusione sul tema Covid. Molti miei concittadini sottovalutano il problema pensando che: "tanto a me non succede". Alcuni utilizzano il paese come punto di ritrovo senza considerare che il loro comportamento può contribuire alla diffusione del contagio.Da ospedaliero posso constatare che la gravità della situazione non è ancora ben chiara a molti.