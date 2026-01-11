In evidenza

Serie A1, la Numia si dà 3 baci perugini

Concorezzo, moto investe monopattino: ferito trentenne

Il Monza condannato da un rigore annega nell'Entella

Superlega, la Vero Volley si arrende anche alla Rana Verona

Concorezzo più sicura col presidio 112

#Cronaca

Concorezzo, moto investe monopattino: ferito trentenne

  • Redazione / 11 Gennaio 2026

Concorezzo. Un tretatreenne è finito in ospedale dopo che il suo monopattino è stato trovolto da una moto. Il fatto si è verificato mercoledì mattina.  Indagini sulla dinamica ancora in corso.

Il fatto si è verificato lungo la Sp 13 poco prima delle 6. Monopattino e moto procedevano nella stessa direzione, quindi è presumibile che il primo sia stato tamponato dalla seconda.

Il giovane che era alla guida del monopattino è finito sull’asfalto e in un primo momento le sue condizioni sono parse gravi (non è chiaro se indossasse il casco come prevede la normativa).

I soccorritori del 118 sono intervenuti in codice rosso con un’ambulanza e un’automedica di Areu, l’Agenzia regionale emergenza urgenza.

Trasportato in ospedale in codice giallo, il ferito non era in pericolo di vita.

Le norme di sicurezza

Casco obbligatorio per tutti: Prima obbligatorio solo per i minorenni, ora il casco diventa obbligatorio per tutti gli utilizzatori. Targa e assicurazione: L’obbligo di targa (a breve saranno a disposizione) e assicurazione è stato introdotto per aumentare la sicurezza e responsabilizzare i conducenti.