Concorezzo, 44enne muore nel sonno

Concorezzo. Tragedia nella notte tra venerdì e sabato nel perimetro del centro ippico al confine tra Concorezzo e Vimercate. Intorno alle 7.30 del mattino di sabato 20 giugno un’ambulanza dell’Avps, partita dalla postazione cittadina di via Manzoni, è stata allertata per soccorrere un cittadino indiano di 44 anni trovato senza sensi da un coinquilino in un piccolo alloggio ubicato nei pressi del maneggio. I soccorritori del 118 non hanno rilevato parametri vitali e il successivo intervento del medico legale è servito a constatare il decesso. Sul corpo nessuna traccia che facesse pensare ad ipotesi diverse dalla morte naturale. L’uomo sarebbe un dipendente del maneggio.

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