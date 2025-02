Concorezzo. Chiusura via Oreno per lavori alla rete idrica. Dalla tarda mattinata di mercoledì 5 febbraio, via Oreno sarà chiusa al traffico per consentire il proseguimento dei lavori per la posa delle condutture dell’acqua potabile nell’ambito del progetto della nuova dorsale DN 400 tra i comuni di Lesmo, Concorezzo, Villasanta e Arcore

L’accesso sarà consentito ai residenti e alle attività commerciali

La strada verrà riaperta lunedì 10 febbraio