Concorezzo, Fiamme negli scantinati GP Car

Concorezzo. Momenti di paura questa notte a Concorezzo per un incendio divampato nei sotterranei della concessionaria GP Car, nella zona del Malcantone. Una densa colonna di fumo e il forte odore di bruciato hanno attirato l’attenzione di numerosi residenti, allarmati dalla situazione e dalle sirene dei mezzi di soccorso intervenuti sul posto. A dare la notizia anche il sindaco Mauro Capitanio dalle sue pagine social.

Secondo le prime informazioni, le fiamme si sarebbero sviluppate all’interno dell’area interrata della struttura. Sul posto sono arrivati rapidamente i Vigili del fuoco, impegnati nelle operazioni di spegnimento e di messa in sicurezza dell’edificio, mentre le forze dell’ordine hanno provveduto a delimitare l’area per consentire gli interventi in sicurezza.

Al momento non risultano feriti, ma il rogo ha provocato forte preoccupazione tra i residenti della zona, anche a causa del fumo visibile a distanza. Alcuni cittadini hanno segnalato l’odore acre in diverse parti del paese già dalle prime ore della giornata.

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Restano ancora da chiarire le cause dell’incendio. Gli accertamenti tecnici proseguiranno nelle prossime ore per stabilire l’origine delle fiamme e verificare eventuali danni alla struttura e ai veicoli presenti all’interno della concessionaria.

L’episodio riporta l’attenzione sul tema della sicurezza nelle aree produttive e commerciali del territorio. Negli ultimi anni, infatti, Concorezzo è già stata interessata da altri incendi che hanno richiesto interventi complessi dei soccorritori.

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