Concorezzo, finti carabinieri truffano anziani

Concorezzo. Un nuovo allarme per prevenire la drammatica e dolorosa piaga delle truffe agli anziani. E non solo.

Il Comune, attraverso il sindaco Mauro Capitanio, ha dovuto nuovamente sensibilizzare la comunità dopo nuovi raggiri messi a segno da sedicenti militari dell’Arma ma anche da falsi funzionari di banca.

Il Comune ha deciso di affidare il messaggio proprio alla video-testimonianza di una vittima.

Ma la sensibilizzazione non è mai troppa visto che questi criminali sono tornati a colpire con strategie teatrali molto efficaci.

“A Concorezzo stanno ritornando le truffe dei finiti carabinieri e delle finte banche – scrive nel suo massaggio il sindaco Capitanio – Se ricevete chiamate da presunti carabinieri e responsabili di banche, che vi parlano di consegnare oro, fare verifiche su oro, venire a casa vostro per controllare gas o pericoli di incendio, interrompete subito la chiamata e chiamate subito il 112 o qualche parente di fiducia”.

La donna che ha deciso di prestarsi per questo messaggio di utilità sociale aveva ricevuto la telefonata di un finto carabiniere che aveva raccontato come il diglio di lei avesse causato un incidente e investito un uomo. Andata nel panico e travolta dall’angoscia, la donna a quel punto era in balia dei truffatori. E così, senza un senso logico, aveva consegnato tutto l’oro di casa a uno pseudo avvocato che doveva tutelare il figlio.

Quando ha realizzato di essere stata raggirata, era ormai troppo tardi. Ma anziché vergognarsi, ha deciso giustamente di mettere in guardia i suoi concittadini.

Il consiglio

Quando si ricevono chiamate sospette bisogna sempre avvisare un familiare e allertare anche il 112.

Truffa del supermercato, colpo a Concorezzo