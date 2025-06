Concorezzo, fumo dal panificio

Concorezzo. Momenti di fibrillazione questa mattina, martedì, intorno alle 10, in via Paterini, in pieno centro storico. I vigili del fuoco sono dovuti intervenire dopo che qualcuno aveva allertato il 115 per del fumo che usciva dai locali che ospitano il panificio Bassignani.

L’intervento dei pompieri ha naturalmente richiamato l’attenzione di residenti, clienti e curiosi.

In pochi minuti il Vigili del fuoco hanno messo in sicurezza lo stabile.

Il problema, di lieve entità, sarebbe legato alla combustione di una stufa a pellet. Non si registrano feriti.

Foto Antonio Mandelli