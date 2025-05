Concorezzo, il borgo del futuro si fa green (e risparmia)

Concorezzo. A Concorezzo, borgo del futuro, prende il via la CER – Comunità Energetica Rinnovabile. Un progetto ambizioso con l’obiettivo di utilizzare al meglio le fonti rinnovabili di energia, proteggere l’ambiente e, perché no, risparmiare anche sulla bolletta.

Ha preso il via in città la costituzione della CER, Comunità Energetica Rinnovabile. Nel corso dell’ultimo Consiglio Comunale, il Comune ha infatti aderito ufficialmente a Fondazione Sinergia che coinvolge attivamente 75 amministrazioni locali (circa 570 mila persone) e che promuove un modello partecipativo di produzione e consumo di energia sostenibile.

Cos’è una CER

Una Comunità Energetica Rinnovabile è un insieme di soggetti – cittadini, piccole e medie imprese, enti locali, amministrazioni pubbliche, cooperative, enti di ricerca, realtà del terzo settore e ambientali – che collaborano per produrre, condividere e consumare energia da fonti rinnovabili, come ad esempio tramite impianti fotovoltaici.

I membri di una CER possono essere sia produttori che consumatori. L’energia rinnovabile prodotta può essere condivisa virtualmente tra tutti i partecipanti, grazie alla rete nazionale di distribuzione elettrica.

Quali sono i vantaggi per i cittadini, il Comune e le aziende

Obiettivo della CER è l’autoconsumo di energia rinnovabile, con la conseguente riduzione della dipendenza delle famiglie, degli enti pubblici e delle aziende da fonti energetiche tradizionali. Un ulteriore beneficio è rappresentato dalla possibilità di redistribuire l’energia prodotta all’interno della comunità, garantendo un accesso equo all’energia, anche per le famiglie a basso reddito e le persone vulnerabili. In questo modo, la CER può diventare anche uno strumento concreto per il contrasto alla povertà energetica.

I prossimi passi

Giovedì 15 maggio alle ore 18 in sala di Rappresentanza si terrà un incontro pubblico per presentare ai cittadini e alle aziende il progetto di Comunità Energetica Rinnovabile di Concorezzo.

“L’avvio della CER a Concorezzo rappresenta un passo importante in un cammino generale verso lo sviluppo della sostenibilità energetica e ambientale – ha spiegato il sindaco Mauro Capitanio-. Si tratta di una grande opportunità per i cittadini, aziende e associazioni per beneficiare di agevolazioni sulle tariffe e, per i produttori di energie rinnovabili, per valorizzare l’energia prodotta. Un’occasione importante anche per il contrasto alla “povertà energetica” : l’energia generata messa in rete potrà essere condivisa con le famiglie che affrontano con difficoltà le spese energetiche. Il progetto ha anche una forte valenza sociale: l’energia condivisa potrà aiutare chi si trova in difficoltà, rafforzando lo spirito di comunità e solidarietà che da sempre contraddistingue Concorezzo.

L’invito rivolto a tutta la cittadinanza, alle aziende e alle associazioni è quello di partecipare alla serata del 15 maggio. Sarà l’occasione per scoprire come entrare a far parte della CER e contribuire a costruire una città più sostenibile, equa e solidale”.