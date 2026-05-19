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#Cronaca

Concorezzo in ansia per una ragazzina

  • Redazione / 19 Maggio 2026

Concorezzo. La comunità è impegnata da qualche ora nella ricerca di una ragazzina di cui non si hanno più tracce.

“Massima attenzione per favore da condividere in tutte le classi.
Una ragazzina di 2E, oggi non è rientrata a casa da scuola. Stanno intervenendo anche i carabinieri nelle ricerche. Magari è a casa di qualche amica di altre sezioni senza aver avvisato.
Chiediamo gentilmente di condividere in tutte le classi”.

Questo il messaggio che sta circolando con tanto di foto.

I carabinieri, coordinati dal luogotenente Fulvio Carotenuto, stanno seguendo il caso con la massima attenzione.