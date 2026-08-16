Concorezzo, in centro scattano le multe (da 300 euro)

Concorezzo. Un nuovo sistema di vigilanza per sorvegliare e multare chi viola l’area pedonale in auto, moto o scooter.

Dopo quello in via Libertà, entra in funzione il varco di via De Capitani, uno strumento introdotto dal Comune per garantire una maggiore tutela dell’area pedonale del centro storico e assicurare il rispetto delle regole di accesso già previste.

L’intervento nasce dalla volontà dell’Amministrazione comunale di preservare la funzione dell’area pedonale quale spazio dedicato prioritariamente alla mobilità delle persone, alla sicurezza dei pedoni e alla fruizione del centro storico. Il sistema consentirà infatti di verificare il rispetto delle autorizzazioni previste e di limitare gli accessi non consentiti, contribuendo a mantenere l’area coerente con la sua destinazione.

I residenti, attività economiche, enti e uffici presenti nell’area interessata hanno già ricevuto una comunicazione del Comune con le indicazioni necessarie per l’accreditamento dei veicoli autorizzati. Una volta attivato il sistema, i transiti non autorizzati saranno rilevati automaticamente secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

La multa per l’accesso non autorizzato a un’area pedonale o a una Zona a Traffico Limitato (ZTL) protetta da telecamere va da 83 a 332 euro (a cui si aggiungono circa 14-15 euro di spese di accertamento e notifica). È previsto uno sconto del 30% se si paga entro 5 giorni dalla ricezione del verbale.

Al momento in città sono attive 35 telecamere di videosorveglianza e tre varchi elettronici di controllo.