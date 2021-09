Concorezzo, incendio alla Selpower

Concorezzo. Mobilitazione dei mezzi di soccorso sabato sera in via Monte Rosa 42/1. Per cause al vaglio delle autorità competenti, un incendio si è sviluppato intorno alle 19 all'interno della Selpower Ambiente srl, azienda che si occupa di aspetti logistici e organizzativi della raccolta rifiuti fino alla ricerca di soluzioni di recupero e smaltimento. Per evitare che l'incendio potesse inghiottire anche i mezzi presenti all'interno, i Vigili del fuoco si sono mobilitati in massa da Monza e da Vimercate.



Le operazioni di soccorso sono proseguite per diverse ore. Intorno alle 21 (foto sopra) le squadre dei Vigili del fuoco erano ancora all'interno della Selpower. Non si sono fortunatamente registrati feriti.

La zona di via Monte Rosa è stata al centro di diversi incendi negli ultimi anni. Uno dei più impressionanti colpì nel 2013 la Afo Ambiente (leggi qui)

Nella foto qui sotto, scattata da un lettore, i primi fumi sprigionatisi in via Monte Rosa sabato sera verso le 19.30

Al vaglio la tipologia di eventuali rifiuti coinvolti dall'incendio: Selpower, come indicato nel sito dell'azienda, tratta e trasporta sia rifiuti tradizionali che pericolosi.