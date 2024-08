Concorezzo, incendio in via Brodolini

Concorezzo. Un piccolo incendio è stato domato questa mattina in via Brodolini, 46. A prendere fuoco, per cause da verificare da parte delle Forze dell’ordine, sono stati due bancali contenenti candele da arredo e deodoranti in polvere. Lefiamme si sono sprigionate alle 7 all’interno della Beauty Star srl, azienda a gestione cinese. Sul posto Polizia locale, carabinieri e Vigili del fuoco, allertati dal personale della ditta. Alle 8 l’incendio era domato. Nessun impatto sull’area, nessun ferito.

Indagini in corso.